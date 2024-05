Air Arabia inaugure sa nouvelle base aéroportuaire à Rabat avec des vols à l'international

La compagnie Air Arabia a annoncé l'ouverture de sa nouvelle base aéroportuaire à Rabat. La cérémonie inaugurale s'est déroulée ce mardi 28 mai à l'aéroport de Rabat Salé, en présence d’un grand nombre de personnalités distinguées, parmi lesquelles figuraient Fatim-Zahra Amor, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire, ainsi que des ambassadeurs de plusieurs pays, précise un communiqué de presse.

L’ouverture de cette base a pour objectif de consolider les liaisons entre le Maroc et des villes attractives en Europe, tout en stimulant le développement touristique et économique de la région de Rabat-Salé-Kénitra. Désormais, les passagers d’Air Arabia bénéficieront de liaisons directes vers Barcelone, Bruxelles, Paris, Basel Mulhouse et Istanbul. Au total, 14 vols hebdomadaires assurent la liaison entre Rabat et ces destinations.

Le détail des fréquences des vols depuis Rabat :