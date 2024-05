Exposition : «Luminosité», l’art figuratif de Rachid Hanbali s’invite à l’Espace Rivages

L’exposition «Luminosité» mettra les travaux l’artiste maroco-espagnol Rachid Hanbali, du 6 juin au 6 juillet 2024 à l’Espace Rivages de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger. Né en 1970 à Sidi Ifni, le peintre a fait sa formation initiale à l’Ecole nationale des Beaux -Arts de Tétouan, avant de continuer son cursus à l’Université des Beaux-Arts de Grenade (Espagne). Depuis, son succès est mondial et incontestable. Il participe en effet à des biennales internationales, tient des expositions individuelles au Royaume Uni, aux Etats-Unis, au Canada, en Chine, Bosnie, en Espagne et ailleurs.

«Par un style néo-figuratif, Hanbali arrache à l’oubli des souvenirs de son enfance et des scènes de vie enfouies. En interrogant sa mémoire et par une grande sensibilité, l’artiste donne une forme à ce passé, pour s’inscrire dans la continuité», indique un communiqué des organisateur de cette exposition, dont le vernissage se tiendra le 6 juin prochain.

«Les souks et les paysages sont souvent présents dans mes toiles. Ceci est dû, peut-être, à la nostalgie et à l’amour que j’ai pour un Maroc où j’ai été élevé par ma grand-mère , qui était vendeuse de tissus et qui m’emmenait quand j’étais enfant aux souks. J’ai été marqué par cette ambiance…» confie Rachid Hanbali.