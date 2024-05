France : Une ex-mairesse jugée pour un trafic de drogue investi au Maroc

Mairesse socialiste de Canteleu (Seine-Maritime) entre 2014 et février 2024, Mélanie Boulanger est jugée par la 13e chambre du tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis), dans le cadre d’une vaste affaire de trafic de drogue. Outre 19 mis en cause, l’élue démissionaire de 47 ans comparaît avec son adjoint, Hasbi Colak, pour complicité avec des activités liées aux stupéfiants, dont les bénéfices sont réinvestis au Maroc.

Prévue lundi 27 mai, la première audience a été reportée, après une demande de renvoi formulée par plusieurs avocats. La prochaine séance est fixée le 3 juin 2024. Cet ajournement a été accordé, au vu d’une décision de la Cour de cassation qui n’aurait pas été appliquée, une seconde en pourvoi étant en attente. «La poursuite éventuelle du procès, prévu pour durer un mois, dépendra de la haute juridiction», rapporte France 3.

«Vous avez des requêtes en annulation qui ont été déposées par certains de mes confrères en temps et en heure. Au lieu de mettre deux mois prévus pour statuer sur ces requêtes, la chambre de l’instruction a mis 15 mois. Ce retard a engendré par effet domino une série de difficultés procédurales qui fait qu’actuellement, le dossier est différent pour les uns et pour les autres», a déclaré Me Jérémy Kalfon, avocat d’Hasbi Colak.

Mise en examen en avril 2022, Mélanie Boulanger est soupçonnée d’avoir fait pression pour que les policiers «ne gênent pas les affaires» de la famille Meziani, un clan de trafiquants ayant «fait régner la terreur» à Canteleu. Clamant son innocence, l’élue a annoncé sa démission, en février dernier, pour des «raisons de santé». Devant les juges, elle a affirmé «comprendre» les faits qui lui sont reprochés, mais «les réfuter».

Citant l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, Franceinfo rappelle que l’affaire a été révélée en 2019, lorsqu’un individu lié à la famille mise en cause a été arrêté en Seine-Saint-Denis. Les opérations policières ont permis la saisie de plus de 2 kg de cocaïne et 50 000 euros en liquide.

La suite de l’information judiciaire a mis au jour «une organisation familiale très structurée, autour de la fratrie Meziani». Il s’agit de «deux frères et une sœur», en cause dans des faits de trafic de cannabis, de cocaïne et d’héroïne, «dont les bénéfices sont réinvestis au Maroc».