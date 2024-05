La ministre Leila Benali qualifie de diffamatoire la supposée photo avec Andrew Forrest

La ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, a rejeté tout lien avec une photo que le journal The Australian lui a attribuée. Dans un communiqué diffusé ce mardi par le département, la responsable a qualifié ces allégations de «totalement fausses et infondées», voire de «diffamatoires». Lundi, le média a publié un cliché pris à Paris, montrant Andrew Forrest, président du groupe australien Fortescue et deuxième fortune de son pays, embrassant une femme dont le visage n’aparaît pas. Sans indications supplémentaires, le support a avancé qu’il s’agirait de la ministre marocaine, ce que cette dernière nie «catégoriquement».

En l’espèce, Leila Benali a affirmé que les suites judiciaires adéquates seraient envisagées. Par ailleurs, elle a souligné son «engagement total envers la morale et les bonnes conduites» en tant que «femme et mère marocaine», mais aussi en tant que responsable gouvernementale œuvrant pour «les intérêts suprêmes du pays». Dans ce sens, elle a rappelé que «cette tentative de diffamation» n’était pas un cas isolé. A ce titre, elle a dénoncé un «ciblage visé et orchestré par certaines parties» qui auraient échoué à atteindre certains objectifs.

Dans le communiqué, le ministère assure par ailleurs que «les marchés publics et les appels d’offres dans le secteur des investissements énergétiques supervisés par le département obéissent strictement aux principes de gouvernance et l’indépendance des décisions des institutions concernées».