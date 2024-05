Italie : Une candidate maroco-italienne victime de propos racistes en ligne

«Je suis Khaoula Kanjaoui, avocate du Tribunal de Modène, spécialisée dans la loi sur l’immigration. Je me présente parce que je représente deux cultures et je souhaite mettre mes connaissances à la disposition de la communauté, pour apporter une contribution tangible au bien-être de la communauté». Il a suffit de cette simple présentation pour déclencher une avalanche de commentaires haineux envers la jeune avocate moroco-italienne.

Selon le quotidien italien La Pressa, Khaoula Kanjaoui se présente aux prochaines élections locales de Maranello (Italie), qui se dérouleront les 8 et 9 juin prochain, en vue de devenir la future conseillère municipale. La liste civique sur laquelle elle est inscrite, s'appelle «Italia del Futuro», en écho à l'avenir de ce pays.

Les attaques contre Kanjaoui visaient principalement ses origines et sa spécialisation en droit de l'immigration. «Nous ne sommes pas en Afrique, peut-être y trouverez-vous des voix», «l'Italie du futur aux mains des islamistes ?», «rentre dans ton pays», ces quelques-commentaires ont dépeint un racisme décomplexé et violent.

En réponse à ses détracteurs, la jeune femme a déclaré sur ses réseaux : «Les propos xénophobes sont le résultat d’un contexte politique qui a dissipé la haine et l’intolérance, c’est justement pourquoi j’estime que ma candidature est nécessaire, étant donné qu’il s’agit d’un exemple positif d’intégration. Toute l’expérience que j’ai vécue m’a poussé à réagir immédiatement et à lutter encore plus fort : nous devons changer cette mentalité, contrecarrer les exemples négatifs qui nous sont proposés chaque jour pour l’alimenter : la majorité des personnes qui arrivent en Italie recherchent un travail et une vie digne comme mes parents l’ont fait et moi. »

Les commentaires haineux à l'encontre de Khaoula Kanjaoui ont largement été condamnés par les politiciens italiens et les groupes de la société civile, soulignant son courage et sa détermination.