Casablanca - Abuja : Royal Air Maroc annonce le lancement d'une ligne directe

La Royal air Maroc (RAM) a récemment annoncé le lancement d'une ligne directe reliant Casablanca à Abuja, la capitale du Nigeria. Cette nouvelle desserte, prévue pour le 23 juin prochain, sera opérée trois fois par semaine, les mardis, vendredis et dimanches.

Dans une allocution, à l’occasion d’une rencontre avec les représentants des grandes agences de voyage au Nigeria et les partenaires institutionnels et commerciaux, le représentant de la compagnie aérienne nationale a déclaré : «Nous sommes convaincus que la liaison Abuja-Casablanca contribuera de manière significative à la promotion de la croissance économique, à l'encouragement des échanges culturels et au renforcement des liens entre nos deux nations».

Par ailleurs, le diplomate marocain, Moha Ouali Tagma, a ajouté que «le projet de gazoduc qui reliera le Nigeria au Maroc et à l'Europe, les usines de fabrication d'engrais et le projet de complexe de l'OCP dans l'État d'Akwa Ibom pour la production d'engrais témoignent de cette volonté de construire un partenariat entre les deux pays ».

La compagnie aérienne a clôturé cet évènement en annonçant son plan de développement visant à consolider sa position de leader en Afrique et à étendre son réseau à l'échelle mondiale dès 2024, avec une flotte de 200 avions.