Pro League Awards 2024 : Bilal El Khannouss élu meilleur talent de la saison

Lors du gala des Pro League Awards, organisé ce lundi 27 mai à Middelkerke (dans le nord-ouest de la Belgique), Bilal El Khannouss, le footballeur international marocain, a été élu Talent de la saison en Pro League, le championnat belge de football.

Le milieu de terrain du club de Genk a été sélectionné suite à un sondage effectué entre le 13 et le 24 mai auprès des joueurs et des entraîneurs du championnat, devançant ainsi les joueurs belge Matte Smets (Saint-Trond) et brésilien Igor Thiago (Club Bruges).

El Khannouss, âgé de 20 ans, et Smets ont tous deux reçu 40 votes, mais le Marocain a devancé le Belge au classement du Joueur de la saison, ce qui lui a permis de remporter ce trophée destiné aux joueurs de moins de 23 ans.

Le joueur marocain a marqué trois buts et effectué six passes décisives au cours de ses 36 matchs de championnat. Son équipe, actuellement classée cinquième, affrontera La Gantoise ce dimanche 2 juin, lors du match de barrage pour décrocher le dernier billet européen.