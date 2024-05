Casablanca : la 3e promotion de LionsGeek accueille 60 jeunes en décrochage scolaire

LionsGeek, une association de droit marocain, basée à Casablanca, célèbre le lancement de sa troisième promotion, visant à améliorer l'employabilité des jeunes en décrochage scolaire, social ou professionnel, grâce à des formations numériques. Cette organisation non-lucrative découle d’une collaboration entre 2M et la Région Wallonie Bruxelles, à travers la Délégation Générale Wallonie-Bruxelles au Maroc et l’Association pour la Promotion de l’Éducation et de la Formation à l’Étranger (APEFE).

Composée de plus de 60 jeunes, la troisième promotion bénéficiera d'un programme de six mois axé sur les compétences les plus demandées dans le secteur numérique, comprenant le développement web, la création de contenu et le marketing digital, dispensé par des formateurs et des professionnels du domaine. Les premiers cours ont été inaugurés ce lundi 27 mai, dans l’espace de formation et d'incubation de LionsGeek, situé à Ain Sbaa (Casablanca).

Depuis novembre 2022, LionsGeek s'efforce de donner aux jeunes Marocains les compétences numériques nécessaires pour réussir sur le marché du travail. Jusqu'à présent, il a formé plus de 80 jeunes dans des domaines du développement web, la création de contenu et le marketing digital, avec un taux d'insertion professionnelle de 95% pour sa première promotion. Il a également organisé plusieurs événements tels que des hackathons, des conférences et des ateliers, accueillant au total plus de 500 jeunes.

LionsGeek insiste sur la parité et l'inclusion en garantissant une sélection transparente et en accueillant des profils diversifiés. «Nous croyons fermement que cette diversité est un catalyseur pour l'épanouissement des jeunes talents marocain·e·s dans l'industrie numérique. (…) Cette troisième promotion sera –encore une fois- parfaitement paritaire, même pour notre Coding School (...)» déclare Mahdi Bouziane, Directeur Executif de LionsGeek, dans un communiqué de presse.