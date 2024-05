CAN de football pour amputés : Le Maroc s’incline en finale face au Ghana

L’équipe nationale de football pour amputés s’est inclinée face à son homologue ghanéenne sur le score de 2 buts à 1, en finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la discipline, lundi au Caire.



Les buts du Ghana ont été signés Mohamed Moubarak, auteur d’un doublé (44e, s.p, 57e), tandis que El Mustapha Hliouat a marqué le but du Maroc (15e).



Dans une déclaration à la MAP, le sélectionneur national, Otmane Najmi a exprimé sa déception suite à la défaite de l’équipe nationale en finale, notant que les éléments nationaux avaient affaire à un adversaire coriace et expérimenté.



Les joueurs ont donné le maximum pour représenter dignement le Maroc, a-t-il noté, exprimant sa confiance en les joueurs de l’équipe nationale pour signer une bonne performance lors de la prochaine Coupe du monde en 2026.



Dans ce sens, il a mis l’accent sur les défis auxquels sont confrontés les éléments nationaux, soulignant le grand soutien apporté à l’équipe nationale par les supporters marocains qui ont assisté à tous les matchs du Maroc.



L’équipe nationale de football pour amputés s’est qualifiée en finale de la CAN de la discipline, en s’imposant face au Nigeria sur le score de 6 buts à 2, en demi-finale. En quart de finale, elle avait battu le pays hôte, l’Egypte, sur le score de 4 buts à 2.



En phase de groupes, les éléments nationaux ont signé une belle prestation en s’imposant face au Libéria (5-0) et à l’Ouganda (9-0).



Les équipes qui ont pris part à cette édition sont l’Egypte, pays hôte, le Nigeria, le Burundi, le Libéria, le Maroc, l’Ouganda, le Ghana, la Gambie, l’Algérie, le Kenya, l’Angola, la Tanzanie et la Sierra Leone.



L’équipe nationale a validé son billet pour la prochaine Coupe du monde de la discipline, prévue en 2026.



Lors de la dernière Coupe du monde, organisée du 30 septembre au 9 octobre 2022 à Istanbul, l’équipe nationale s’était classée à la cinquième place.