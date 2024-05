Maroc-Occitanie : Une relation d’excellence pourvoyeuse d’investissements et d’emplois

La Maison de la région Occitanie à Casablanca, créée en 2012, assure une présence permanente au Maroc pour appuyer les entreprises régionales dans leur démarche export, avec au total, 434 entités régionales accompagnées en 10 ans.

Pour approfondir cette coopération, le Club Maroc-Occitanie, nouvellement établi par la Région Occitanie, mobilise les entreprises et les acteurs économiques des deux régions autour de thématiques spécifiques telles que l'eau, l'aéronautique, l'environnement, la logistique, la santé et l'hydrogène vert. Leur collaboration a mené à l'installation de deux usines Airbus au Maroc, créant plus de 1.000 emplois directs et 10.000 indirects dans le domaine de l'aéronautique. Les filiales des entreprises occitanes représentent ainsi 80% de l'activité marocaine dans ce même secteur.

Avec déjà 124 entreprises, pôles et clusters membres, ce club, coordonné par la Région Occitanie et l'agence AD'OCC, œuvre à promouvoir les échanges commerciaux et la collaboration bilatérale. Rencontres, ateliers de travail, événements de networking : autant de rendez-vous prévus dans ces deux territoires pour dynamiser les échanges et favoriser la mise en relation des acteurs économiques. Pour atteindre ses objectifs, le Club Maroc-Occitanie planifie tout au long de l'année des webinaires, des séminaires et des événements de rencontre. Il participera ainsi au GITEX Africa, cette semaine à Marrakech.

De plus, le Club Maroc-Occitanie, en luttant contre l'hyper-métropolisation, promeut une initiative novatrice : établir des start-ups dans des régions éloignés de la capitale, comme à Dakhla, dans le sud des provinces saharriennes. Pour rappel, en avril dernier, la France a reconnu économiquement la marocanité du Sahara. Le ministre français du Commerce extérieur, Franck Riester, avait déclaré que la France était «prête à accompagner les efforts du Maroc en termes d’investissement dans le Sahara», indiquant que Proparco, filiale de l’Agence française de développement (AfD) dédiée au secteur privé, pourrait contribuer au financement d’une ligne haute tension entre Dakhla et Casablanca.

La coopération entre le Maroc et la région Occitanie se manifeste donc à travers de multiples projets, dont celui de l'hydrogène à Dakhla, les échanges universitaires entre l'Occitanie et Dakhla, ainsi que les échanges commerciaux entre les ports de Dakhla Atlantique et le Port-La-Nouvelle.

L'attractivité de la région Occitanie

Pôle de croissance économique au cœur de l'Europe du Sud, la région Occitanie se distingue par son tissu industriel diversifié et ses filières d'excellence telles que l'aéronautique avec le siège mondial d'Airbus, l'espace, la santé, le numérique, l’agroalimentaire, les énergies renouvelables, l'eau ainsi que la mobilité intelligente et durable. Chaque année, elle accueille près de 20 000 actifs, faisant d'elle, la région la plus attractive de France. Avec un PIB de 182,5 milliards d'euros, représentant 7,3% du PIB français, et une population en constante croissance dépassant les 6 millions d'habitants, l'Occitanie offre un environnement propice aux affaires et à l'innovation. Sa part conséquente du PIB consacrée à la recherche et au développement, atteignant 3,7%, la positionne comme région leader dans ce domaine.

L'Occitanie bénéficie également d'une infrastructure de transport développée. Ses 15 autoroutes majeures offrent des liaisons rapides vers les capitales européennes, tandis que ses 10 aéroports internationaux accueillent annuellement 12 millions de passagers, facilitant les déplacements d'affaires et touristiques vers le Maroc. Enfin, elle possède trois ports de commerce maritime, dont la liaison entre Sète et Tanger, renforcent ses échanges commerciaux avec le Royaume et d'autres pays méditerranéens.