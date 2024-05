L’Iran a-t-il offert des drones au Polisario ?

Des partisans du Polisario ont célébré, hier, sur les réseaux sociaux la «réception» d’un drone acheté à l’Iran. Un avion sans pilote portant le drapeau du Front et la carte du Sahara occidental, stationné sur le tarmac d’une base aérienne mais sans citer son nom. Des messages audio enthousiastes annoncent même l’arrivée d’un escadron de drones en provenance d’Iran, ainsi que des missiles.

Mais cette euphorie s'appuie sur une fake news. En réalité, la photo originale (retouchée par les partisants du Polisario) a été prise par l'AFP en mars 2021 en Irak, plus précisemment sur la base aérienne d'Aïn Al-Assad, située dans la province sunnite d’Al Anbar. Le lieu accueille également des unités de l’armée des Etats-Unis. En janvier dernier, des milices chiites proches de l’Iran avaient lancé des missiles et des roquettes sur la base, en riposte «à l’agression israélienne sur Gaza».

Cette nouvelle intox intervient presque deux mois après que des éléments du Polisario actifs sur les réseaux sociaux aient diffusé un message audio appuyé de photos d’un supposé drone des Forces armées royales (FAR), qui aurait été abattu par un missile tiré par les milices du Front.

Or les communiqués officiels du mouvement séparatiste n'ont pas mentionné ce «grand succès» dans la «guerre contre le Maroc», lancée depuis le 13 novembre 2020. Un silence qu’avait rompu un média du Polisario reconnaissant que «l'information sur le drone du Maroc abattu par l’armée sahraouie est sans fondement», précisant que les photos datent d’août 2020. Elles montrent, en effet, un avion sans pilote appartenant à l’armée des Etats-Unis et non au Maroc. Le drone, stationné dans une base américaine au Niger, était tombé à cause d’une panne technique, avait annoncé l’armée des Etats-Unis.