Fraîches en été, chaudes en hiver… Le secret des maisons traditionnelles au Maroc

Au Maroc, les populations locales ont longtemps construit leurs maisons en les adaptant aux environnements chauds. Ainsi, les habitations sont conçues comme des abris contre les étés caniculaires, tout en ayant la capacité de retenir la chaleur intérieure en hiver. A cet effet, des matériaux naturels ont servi de barrière efficace, à la fois contre les saisons torrides et celles glaciales.

Ces techniques ont été développées depuis des siècles, pour adapter les habitations à la géographie et au climat diversifiés du Maroc. Dans les régions les plus arides et semi-arides, l'importance de ces bâtiments sans climatisation est particulièrement centrale.

Grâce aux matériaux naturels facilement disponibles et au savoir-faire transmis à travers les générations, les bâtisseurs marocains ont érigé des Ksour et des Kasbahs, sous forme de constructions en terre en pierres, fortifiées avec du bois.

Des matériaux thermorégulateurs

Un des Ksour les plus célèbres du Maroc est celui d'Ait Benhaddou, dans la province de Ouarzazate. Cet ensemble de bâtiments en terre est entouré de murs élevés, dans une région qui connaît des étés chauds et secsl ainsi que des hivers froids et venteux.

Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987, le Ksar Ait Benhaddou est «un exemple frappant de l'architecture du sud du Maroc», selon l'agence onusienne, qui décrit des «constructions en terre parfaitement adaptées aux conditions climatiques et en harmonie avec l'environnement naturel et social».

En effet, ces Ksour ont été construits «avec des matériaux thermorégulateurs locaux», rappelle une étude de 2019 relative à l'impact de l'architecture traditionnelle sur les performances thermiques dans le sud du Maroc. A base de «terre, de pierre et de bois», les murs épais et les toits plats massifs permettent une inertie et un confort à l'intérieur des habitations.

«Dans la construction traditionnelle de la vallée du Draa, le matériau terre a une place majeure» dans la construction des «murs, du sols, des toits», mais aussi dans la composition du mortier et du plâtre. «La terre s'avère être le matériau le plus adapté pour une réponse efficace au climat chaud et sec pré-saharien», lit-on dans une autre étude sur les méthodes traditionnelles.

Concevoir des maisons en tenant compte du climat

Le Ksar Fida, situé près de Rissani, est un autre exemple de la manière dont la conception, en plus des matériaux, a aidé à créér des habitations résistantes à la chaleur et au froid. L'étude décrit le complexe de maisons comme «entouré par un mur d'enceinte d'un mètre d'épaisseur».

«Chaque bâtiment couvre une surface de 80 mètres carrés. Les fenêtres donnent sur le patio, une cour à ciel ouvert autour de laquelle sont agencées les différentes pièces de la maison. Il agit comme un régulateur de température, une source de lumière et d'ensoleillement», expliquent les chercheurs.

Selon la même source, cette conception a facilité «l'aération naturelle, à savoir la ventilation horizontale par les fenêtres et celle verticale, créée par l'ouverture du bâtiment sur le patio». Ce système prouve son efficacité particulièrement «dans les régions arides, étant connu pour sa capacité à assurer des brises fraîches et à limiter la surchauffe des intérieurs en été».

Combinée à des matériaux bien choisis, cette conception a permis de réduire les températures de l'air intérieur du bâtiment, renforçant la résistance et la capacité thermiques. Dans ce sens, les chercheurs ont étudié les semaines les plus chaudes et les plus froides de l'année. Ils ont constaté qu'en été, les murs extérieurs aidaient à maintenir l'intérieur plus frais d'environ 3°C. En hiver, l'intérieur est plus chaud d'environ 2°C, grâce aux murs extérieurs en argile, agissant comme un bouclier contre les températures saisonnières.

L'efficacité de l'architecture traditionnelle marocaine est un héritage qui offre un modèle durable et rentable pour les bâtiments contemporains, démontrant comment la conception et les matériaux naturels peuvent créer des espaces de vie confortables, sans dépendre fortement de la climatisation.