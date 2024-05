Paris : Plus de 40 000 visiteurs au SMAP Immo 2024

La 19ème édition du plus grand Salon de l'Immobilier Marocain à l'Étranger (SMAP Immo), s'est conclue avec succès ce dimanche 26 mai 2024, au Parc des Expositions de Paris Porte de Versailles.

Les organisateurs du SMAP se sont félicités de cette édition qui a su attirer 40 000 visiteurs, composés tant de la diaspora marocaine que des investisseurs européens. Les exposants ont pu présenter des centaines de projets couvrant 60 villes marocaines différentes.

Le SMAP Immo Paris a également été l'occasion de promouvoir un dialogue constructif à travers des tables-rondes, des conférences et des débats animés par des professionnels, promoteurs, notaires et experts juridiques. Ces échanges visaient à informer les potentiels acquéreurs sur les démarches pratiques d'achat, ainsi que sur les récentes évolutions réglementaires, comme le dernier dispositif "Daam Sakane".

Enfin, le groupe SMAP a annoncé son intention d'étendre son influence en organisant son "RoadShow" en 2025, avec des éditions prévues à Montréal et New York, en plus des villes traditionnelles telles que Bruxelles et Paris, précise le communiqué de presse.