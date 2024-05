Maroc : Jusqu'à 42°C de mardi à jeudi dans plusieurs provinces

Un temps chaud est prévu, de mardi à jeudi, dans plusieurs provinces du Maroc avec des températures oscillant de 37 à 42°C, a annoncé lundi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des températures variant entre 37 et 40°C sont attendues, mardi, dans les provinces de Zagora, Tata, El Kelaâ des Sraghna, Béni Mellal, Fkih Ben Salah et Errachidia, a indiqué la DGM dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange.

Mercredi et jeudi, le mercure devrait varier entre 37 et 42°C, dans les provinces de Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Meknès, El Hajeb, Errachidia, Khénifra, Fès, Sefrou, Moulay Yaâcoub, Azilal, Ouezzane, Khémisset, Rehamna, Tata, Zagora, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khouribga, Settat, Al Haouz, El Kelaâ des Sraghna, Marrakech, Taounate et l'intérieur des provinces de Larache et de Chefchaouen, a ajouté le bulletin.