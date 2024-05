Espagne : Le ministère de la Science publie à son tour la carte du Maroc avec le Sahara

Le ministère espagnol de la Science, l’Innovation et des Universités, dirigé par la socialiste Diana Morant Ripoll, publie sur son site la carte du Maroc intégrant le Sahara avec le traçage du Mur des Sables. Un média du Polisario condamne une nouvelle «falsification» des données établies par les Nations unies, soulignant que la «communauté internationale ne reconnait pas les frontières du Maroc, incluant le Sahara occidental».

La même source accuse le PSOE du Premier ministre Pedro Sanchez de contribuer, ainsi, à «légitimer l’occupation marocaine du Sahara en Espagne», en diffusant cette carte du Maroc par des institutions publiques.

Pour rappel,dans un document du ministère de la Culture que dirige Ernest Urtasun de Sumar, le Bulletin officiel espagnol avait situé Laayoune au Maroc ; suscitant une vive colère du Polisario et de ses partisans ibériques. Des sociétés publiques comme la Télévision espagnole et ENAIRE, qui gère la navigation aérienne, ont publié, dans un premier temps, la carte complète du Maroc avec le Sahara ; mais sous la pression du Front et de ses amis ont rétropédalé.