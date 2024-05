Maroc - Etats-Unis : Exercice militaire face aux menaces chimiques, biologiques et nucléaires

Les Forces Armées Royales Marocaines (FAR) et les soldats de l'armée américaine ont mené un entraînement conjoint sur les procédures chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN) et la neutralisation des explosifs et munitions (EOD) lors de l'exercice African Lion 2024.

«Les spécialistes EOD s'occupent des armes chimiques ainsi que des explosifs», a expliqué le Spc. Maitlan Cherry de l'armée américaine, originaire d'Oceanside, en Californie, et spécialiste EOD avec la 53e Compagnie d'Ordonnance. «Jusqu'à présent, l'entraînement avec les Forces Armées Marocaines montre que nous partageons une base commune en matière d'EOD».

L'entraînement impliquait de s'exercer avec un robot récupérant un dispositif explosif improvisé (IED) simulé et le transportant vers une zone sécurisée. De plus, la 53e Compagnie a coordonné une course en tenue de protection contre les bombes, tandis que les soldats des FAR s'entraînaient à détruire le dispositif et à décontaminer la zone.

«Nous avons collaboré étroitement avec l'équipe marocaine pour mettre en place cet exercice», a déclaré le Sergent David Sanderson de l'armée américaine, adjoint à la coopération régionale pour l'Agence de Réduction des Menaces de Défense (DTRA). «Nous sommes extrêmement impressionnés par la performance des FAR aujourd'hui. Ils ont dépassé toutes les attentes, ce qui illustre vraiment la forte coopération entre les États-Unis et le Maroc».

Cet entraînement est l'un des nombreux exercices menés tout au long de l'African Lion. Chaque jour, les nations partenaires participent à diverses missions testant leur préparation à travers différentes capacités militaires, selon l'armée américaine.

L'exercice militaire multinational se déroule du 19 avril au 31 mai au Maroc, au Sénégal et en Tunisie, avec plus de 8 100 participants de 27 nations et contingents de l'OTAN.