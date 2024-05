African Lion 2024 : déploiement d'un hôpital médicochirurgical de campagne à Akka

Dans le cadre de l’exercice African Lion 2024, mené conjointement par le Maroc et les États-Unis sous les directives du roi Mohammed VI, un hôpital médicochirurgical de campagne (HMCC) a été déployé à Akka, dans la province de Tata.

Sous la supervision du médecin colonel Khalid Fattouh, cette structure médicale polyvalente propose une large gamme de soins, couvrant diverses spécialités telles que la cardiologie, l’ORL, la pédiatrie, la médecine interne, la gynécologie, la radiologie, l’odontologie ou encore l’ophtalmologie.

Depuis son ouverture le 16 mai, cet établissement a fourni près de 28 000 services médicaux à plus de 7600 patients, en plus d’avoir réalisé 122 interventions chirurgicales. En outre, il a distribué des lunettes correctrices à plus de 1 200 personnes, des médicaments à 5 600 autres, et a administré des vaccins contre la Rougeole à 17 individus.

L’exercice African Lion 2024, réunissant environ 7 000 membres des forces armées de diverses nations dont l’OTAN, vise à renforcer la coopération opérationnelle entre les participants, favorisant ainsi les échanges et la collaboration en matière de formation et d'entraînement militaire combiné.