Les footballeurs marocains brillent en Europe, Asie et Afrique

Les footballeurs internationaux marocains ont brillé ce samedi avec de belles victoires et de jolis trophées dans les championnats européens, asiatiques et africains.

L'international marocain Sofyan Amrabat a remporté la victoire avec son club Manchester United dans la Football Association Challenge Cup, également connue sous le nom de FA Cup, une compétition prestigieuse à élimination directe dans le football anglais. Les Red Devils ont triomphé au stade de Wembley avec un score de 2-1 contre leurs rivaux de la ville, Manchester City. Les buts ont été signés par Alejandro Garnacho et Kobbie Mainoo.

هنيئا لسفيان أمرابط تتويجه بكأس الإتحاد الإنجليزي رفقة فريقه مانشستر يونايتد ??

Congratulations to Sofyan Amrabat ? for winning the England FA Cup title with his club @ManUtd ?? pic.twitter.com/R6oow7NEGI