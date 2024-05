Sahara : Le chef de la MINURSO reçu par la diplomatie russe

Le chef de la MINURSO s’est rendu en Russie, ce vendredi. A Moscou, Alexander Ivanko a été reçu par Sergueï Vershinin, le vice-ministre des Affaires étrangères, indique la diplomatie russe dans un communiqué. «Les consultations approfondies», précise la même source, ont porté «sur les questions liées aux activités quotidiennes de la Mission, ainsi que la situation dans sa zone d'opération».

Et d’ajouter que la partie russe a exprimé à Ivanko «son soutien constant aux activités de la MINURSO, qui joue un rôle important dans la stabilisation de la situation sur le terrain et dans la création des conditions d'une solution juste, durable et acceptable au conflit sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU».

Pour mémoire, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, a appelé le 20 décembre 2023 à Marrakech, «à garantir les conditions nécessaires au fonctionnement efficace de la mission des Nations unies au Sahara occidental». Le chef de la MINURSO a eu des entretiens avec l’ambassadeur de Russie, fin février à Rabat.

Ce déplacement d’Alexander Ivanko dans son pays natal intervient moins d’une semaine après les projectiles tirés par le Polisario sur la ville d’Es-Smara.