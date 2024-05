Plusieurs députés exhortent le gouvernement britannique à soutenir le plan d'autonomie du Sahara marocain

Vendredi, une trentaine de parlementaires et Lords britanniques ont envoyé une lettre au ministre des Affaires étrangères, David Cameron, appelant à soutenir le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental. «Il est devenu plus crucial que jamais pour le Royaume-Uni de renforcer ses alliances avec des nations stables et partageant les mêmes valeurs pour promouvoir la stabilité régionale et la sécurité internationale», ont déclaré les députés britanniques.

«Le Maroc se distingue comme un allié stratégique de premier plan en Afrique du Nord, avec des valeurs et des perspectives partagées cruciales pour nos deux pays.» Députés britanniques

«Le Sahara occidental offre une opportunité prometteuse de progrès et de stabilité, mais cela pourrait être compromis si nous ne résolvons pas ce problème rapidement et de manière pragmatique», ont-ils soutenu.

Les députés militent pour la cohésion et s'opposent à tout séparatisme au Maroc. «Il ne devrait y avoir aucun espace pour un séparatisme ou une division supplémentaire. Au contraire, nous devons renforcer l'engagement proactif du Maroc dans la promotion de la sécurité et de la stabilité régionales», ont exhorté les députés.

«Le Sahara occidental a le potentiel d'améliorer les opportunités énergétiques, de sécuriser les chaînes d'approvisionnement et de permettre l'accès à de nouveaux marchés. Aujourd'hui, le développement d'infrastructures stratégiques, comme l'impressionnant port de Dakhla, met en évidence l'importance économique et géopolitique de la région. Ces développements non seulement démontrent un progrès durable, mais présentent aussi la région comme un centre d'innovation et de coopération internationale en Afrique.» Lettre des députés

Pour réaliser pleinement ce potentiel, les signataires ajoutent qu' «il faut le soutien de nos institutions financières, telles que l'UKEF et la BII. Cette approche a été adoptée par d'autres pays, dont les États-Unis et la France».

Soutenir le plan marocain

Dans leur lettre, les députés ont souligné que l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc offre «un chemin vers une paix et une stabilité durables, avec un large soutien de nos alliés occidentaux et de plus de 80 pays dans le monde». L'initiative est le chemin le plus pratique et réalisable vers la stabilité, soulignant qu'«il est temps de sortir de l'inertie».

«Rallier autour de ce plan, qui se présente finalement comme la seule solution réaliste, souligne un engagement mondial à résoudre le problème», ont soutenu les députés. Ils ont ajouté que la Grande-Bretagne a maintenant «l'opportunité d'adopter une approche réaliste et pragmatique», et «redéfinir son rôle et son influence dans la région».

«Le Maroc mérite notre soutien sans équivoque et complet. C'est notre responsabilité, et la sécurité de la région l'exige de toute urgence», a conclu la lettre.

Pour mémoire, il y a quelques jours, le membre de la Chambre des communes britannique Daniel Kawczynski, qui est également l'un des signataires de la lettre, a accusé l'ambassadeur de son pays à Rabat d'entraver la reconnaissance par Londres du Sahara marocain lors d'une session au parlement dédiée.

La lettre est initiée par le député conservateur Liam Fox. Il avait précédemment écrit au ministre des Affaires étrangères britannique sur le même sujet. Dans sa lettre, il avait appelé le chef de la diplomatie britannique à suivre les traces des États-Unis, de l'Allemagne et des Pays-Bas, et à reconnaître officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara.