Kickboxing : Jamal Ben Saddik suspendu du Glory pendant 6 mois

Le boxeur maroco-néerlandais Jamal Ben Saddik a été suspendu du Glory pour une durée de six mois, à la suite des incidents survenus le 9 mars dernier, en demi-finale du Grand Prix Glory Heavyweight. A la fin de ce combat remporté par Rico Verhoeven face à Nabil Khachab, Ben Saddik est en effet monté sur le ring et a tenté d’entrer en bagarre avec le champion. A l’issue de leur enquête, les organisateurs ont pointé des actions qui constituent un «risque d’incitation à la violence», pouvant «causer des dommages aux participants, aux supporters et aux officiels».

Outre le code de conduite du Gory, les boxeurs et les clubs néerlandais sont tenus par les dispositions disciplinaires de la Vechtsport Autoriteit (VA). Ce cadre permet aux promoteurs d’enquêter sur d’éventuelles violations et déterminer les sanctions en conséquence. «En travaillant avec le VA et en gardant le précédent établi par eux, il était clair que notre objectif commun est de toujours représenter le sport sous le meilleur jour possible. La décision que nous avons prise s’inscrit dans cet objectif», a annoncé Marshall Zelaznik, PDG de Glory, cité par Boxemag.

Dans ce sens, le responsable a fait part de son intention de revoir leurs procédures, afin de mieux préserver l’image du kickboxing, préserver les sportifs et le public.