Robotique : Le Maroc rayonne en Norvège

Lors du Championnat International de Robotique First Lego League Open European Championship (OEC) 2024, en Norvège, les équipes marocaines se sont distinguées par leurs performances parmi les 50 équipes en liste, représentant une quarantaine de pays différents.

L'équipe 3andi Blasti de Mohammedia a suscité l’admiration du jury en décrochant le 3ème prix du Projet d'Innovation. Elle avait présenté un kit de robotique alliant l'art et la technologie, spécialement conçu pour faciliter l'apprentissage de la robotique aux réfugiés.

L'équipe AVATAR de Casablanca s’est également classée parmi les meilleures, en décrochant la cinquième place en Design du Robot. Elle doit sa place à son processus de design d’ingénierie rigoureux, salué pour sa stratégie tactique et l'efficacité de ses composantes, notamment ses capteurs, ses moteurs et le code en Python.

La collaboration entre l'Association LOOP For Science & Technology, représentant officiel des compétitions FIRST LEGO League au Maroc, et l’Ambassade du Maroc en Norvège et Islande, a permis de faire rayonner le Maroc sur la scène internationale de la robotique.