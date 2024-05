Ancienne médina de Casablanca : 16 MDH pour la vidéo surveillance

L'Agence Urbaine de Casablanca prévoit d’investir 16 095 583,20 DH TTC dans un nouveau système de vidéo surveillance pour l’ancienne médina, dévoile le magazine Challenge. Ce projet vise à intégrer harmonieusement les nouvelles installations avec les dispositifs de sécurité déjà existants.

Le plan comprend l’installation de réseaux électriques et informatiques robustes, utilisant fibres optiques et câbles en cuivre. Des bâtiments dédiés abriteront les équipements techniques, incluant des salles de contrôle, des bureaux administratifs et des postes d’opérateurs équipés de murs d’images pour une surveillance en temps réel. Le contrôle des accès sera amélioré pour gérer efficacement les entrées et sorties.

Diverses caméras seront installées, dont des caméras PTZ (Pan-Tilt-Zoom) pour une surveillance flexible jour et nuit, des caméras fixes pour une couverture continue et des caméras spécialisées pour des besoins spécifiques. Ces dispositifs seront intégrés aux systèmes existants, assurant une surveillance exhaustive de la zone.

Le système central de gestion sera essentiel pour l’efficacité du dispositif. Il intégrera les infrastructures actuelles avec des solutions ouvertes et extensibles, garantissant durabilité et évolutivité. Un réseau sécurisé permettra de mutualiser les ressources et de partager les données entre les différentes entités concernées. Des capacités d’analyse intelligente, en temps réel et différé, faciliteront le traitement des informations, tandis que des systèmes de stockage permanents assureront la conservation des enregistrements.