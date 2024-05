Tétouan : Un adjoint au maire soupçonné de détournement de plus de 110 MDH

Un adjoint au président du conseil communal de Tétouan a été interpelé, mercredi, pour son implication présumée dans le détournement de fonds, à partir des épargnes des clients d’une agence bancaire. Egalement directeur régional d’une banque et membre du comité du Moghreb de Tétouan (MAT), il a été arrêté lors d’une opération menée par une dizaine de policiers, avec des équipes de Bank Al-Maghrib et d’un établissement bancaire. Selon plusieurs médias, il aurait détourné entre 60 et 110 millions de dirhams.

L’Association marocaine pour la protection des biens publics (AMBP), qui a révélé cette arrestation, estime quant à elle que la somme détournée pourrait atteindre les milliards de dirhams. Le mis en cause a été placé en garde à vue, quelques jours après la condamnation à 10 mois de prison ferme de l’adjoint au maire Anas El Yemlahi, pour une affaire de corruption en échange d’emplois au ministère de la Justice, où il a été conseiller de l’ancien ministre Mohamed Ben Abdelkader.

Outre les particuliers, une usine dans la région et une association locale feraient partie des victimes du détournement des épargnes des comptes bancaires. Les enquêtes en cours portent également sur un collègue du suspect, en charge de la caisse de l’agence en question. Pour cause, des transferts d’argent depuis les comptes visés auraient été récupérés ailleurs.

Président de l’AMBP, Mohamed El Ghalloussi souligne que «le cas des deux adjoints exige que le Ministère public prenne des mesures fermes, conformément à la loi, en renvoyant la procédure judiciaire achevée au procureur général près le tribunal de première instance de Rabat, pour soupçons de blanchiment d’argent, avec la saisie des biens des mis en cause».