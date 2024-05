African Lion : L'armée américaine forme des soldats marocains aux opérations cybernétiques

Des soldats américains forment des partenaires marocains aux cyber-opérations. / Ph. US Army

Dans le cadre de l'exercice militaire African Lion, actuellement en cours au Maroc, les soldats de l'armée américaine aident les Forces Armées Royales (FAR) marocaines à mener une formation en guerre électronique, à la Caserne Tifnit.

Selon l'armée américaine, la formation est dispensée par le 11e Bataillon Cyber, la 780e Brigade de renseignement militaire, le Commandement Cyber de l'armée américaine, de Fort Eisenhower (Géorgie), en collaboration avec les membres des FAR.

«La formation progresse bien», a déclaré le Major Brian Mercado de l'armée américaine, officier de guerre électronique au sein du 11e Bataillon Cyber et responsable du cours académique de guerre électronique à African Lion 2024. «Les deux parties apprennent déjà des leçons précieuses qui bénéficieront à African Lion 2025», ajoute t-il.

Cette formation en guerre électronique se concentre sur l'utilisation de l'énergie électromagnétique pour contrôler le spectre électromagnétique. Cela permet aux forces alliées de perturber les systèmes d'information ennemis, tout en protégeant les leurs. De plus, elle inclut l'engagement des membres des FAR dans des exercices utilisant des fréquences radio, des techniques de radiogoniométrie et de détection de signaux.

De plus, Brian Mercado annonce que «pour rivaliser au niveau mondial dans un environnement de réponse immédiate, nous devons être prêts à exécuter des missions avec des nations partenaires, cela prend du temps et nécessite de créer un climat de confiance».

Pour rappel, l'exercice militaire African Lion, dirigé par la Force opérationnelle sud-européenne de l'armée américaine, se déroule du 19 avril au 31 mai prochain. L'exercice réunit plus de 8 100 participants de 27 nations et contingents de l'OTAN à travers le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie.