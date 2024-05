Sahel : Le Mali et le Maroc coopèrent dans le secteur de l'eau

Le Maroc et le Mali décident de renforcer leur coopération dans le secteur de l'eau. Une détermination exprimée par le ministre de l'Equipement et de l'Eau Nizar Baraka, à l'issue d'une réunion avec le ministre malien de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mamadou Samake, tenue en marge de la 10ème édition du Forum mondial de l'eau, organisée à Bali en Indonésie.

«Nous avons convenu d'organiser une visite ministérielle au Maroc afin d'échanger sur les différentes thématiques abordées aujourd'hui et de définir une feuille de route permettant de concrétiser la vision qui anime nos deux pays», a indiqué Samake dans une déclaration à la MAP.

Ces entretiens s’inscrivent dans la dynamique que connait les relations entre les deux pays, notamment après l’adhésion du Mali, le 23 décembre, à l’initiative lancée par le roi Mohammed VI devant permettre aux pays du Sahel d’accéder à l’océan Atlantique.

Depuis, les rencontres entre les deux parties s’enchainent. Une délégation malienne conduite par la ministre de la Santé et du Développement Social, colonel Assa Badiallo Touré, avait effectué en mars une visite au Maroc.

De son côté, le ministre de l’Agriculture, Mohamed Sadiki, a reçu son homologue malien, Lassine Dembélé, en avril à Rabat, en marge de la 33ème session de la Conférence régionale de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour l’Afrique (ARC33).

La capitale de la Gambie, Banjul, a accueilli le 2 mai une réunion entre le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, et son homologue malien, Abdoulaye Diop. Les entretiens ont porté sur «le renforcement des relations de coopération» entre les deux pays, «ainsi que sur des sujets d’intérêt commun».