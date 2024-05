Musique : Ahmed Soultan démarre sa tournée internationale à Marrakech

La tournée baptisée «Atlas Tour» du célèbre chanteur, producteur et compositeur Ahmed Soultan débute dès demain, à Marrakech. Il poursuivra sa tournée dans le Nord du Maroc, à Tanger, le 31 mai prochain, puis s’étendra sur trois autres continents : l’Europe, l’Amérique et l'Asie. Les performances incluront des chansons en amazigh, darija, anglais et français.

Tout au long de la tournée, Ahmed Soultan sera accompagné de sa sœur Samira, rendue célèbre par la chanson "Nti O Ana", présente dans la bande originale du film Rhimou. En ouverture, le public découvrira Virna Nova, une chanteuse et virtuose de la guitare classique et du jazz fusion.



Parallèlement à sa tournée, Ahmed Soultan a dévoilé son tout dernier clip "DENIA", où il chante en amazigh, un extrait de son EP "Atlas". Réalisé par Hideki Okutani, ce clip intègre le chanteur dans le célèbre film "Mirage (Sarab)" du cinéaste Ahmed Bouanani, sorti en 1979. Ce film illustrait la recherche d'une existence plus prospère, aboutissant finalement à une désillusion.