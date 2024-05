France : Le caftan marocain à l’honneur de la Semaine africaine de l’UNESCO

Le caftan marocain a été sous le feu des projecteurs, lors d’un défilé de mode africaine tenu mercredi soir à Paris, dans le cadre de la Semaine africaine de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Le caftan, habit traditionnel qui constitue une expression vivante de l’identité marocaine et la démonstration du savoir-faire ancestral des maâllem, a émerveillé le public. Le défilé a été tenu en présence de l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’UNESCO, Samir Addahre, d’artistes, de designers, de personnalités internationales et de journalistes.

Après le défilé du Mali, qui a ouvert l’événement, le caftan marocain a ainsi pris le relais. Les mannequins, habillées par la styliste marocaine Nissrine Zaki, ont mis en avant un vêtement traditionnel qui constitue un patrimoine vivant national, transcendant les époques tout en préservant son cachet authentique.

Cette collection propose un mariage sublime entre caftans modernes et anciens, dont certains vieux de près de 100 ans. L’un des caftans présentés au public, lors de ce défilé, est complètement tissé en or. Il s’hérite de génération en génération.

Le défilé représente aussi les différentes régions du Maroc avec des bijoux authentiques, a indiqué Nissrine Zaki.

Organisée du 22 au 24 courant, l’édition 2024 de la Semaine africaine de l’UNESCO est marquée par une programmation éclectique comprenant notamment des expositions, des ateliers pour jeunes apprenants, des conférences et des débats, des animations artistiques et des dégustations de mets typiques africains.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence notamment de Mohamed Mehdi Bensaid, ministre marocain de la Jeunesse, de la culture et de la communication, invité d’honneur de cet événement, de Samir Addahre et de l’ambassadrice du Maroc en France, Samira Sitaïl, aux côtés de ministres issus des autres pays africains, de diplomates et de hauts responsables de l’UNESCO.