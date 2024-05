Hajj : Le roi Mohammed VI adresse un message aux pèlerins marocains

Ce jeudi 23 mai, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a communiqué un message au nom du roi Mohammed VI, commandeur des croyants, à destination des pèlerins marocains se rendant à La Mecque pour accomplir le Hajj de cette année.



Dans ses paroles, le roi Mohammed VI a mis en exergue l’importance de représenter dignement le Maroc, en incarnant les valeurs fondamentales de l’Islam «que sont la fraternité sincère, la tolérance absolue et la solidarité agissante».

Le ministère a pris des mesures pour assurer le bien-être des pèlerins, tout au long de leur périple sacré. A cet effet, des équipes composées d’oulémas, de médecins et d’infirmiers, hommes et femmes, ont été sensibilisés pour accompagner les pèlerins à l'aller comme au retour. Leur mission est de veiller à la bonne santé des voyageurs et de leur fournir tous les services nécessaires.

Par ailleurs, le roi a rappelé l'obligation pour les pèlerins de se conformer aux mesures organisationnelles établies par les autorités compétentes en Arabie saoudite.

Enfin, le message royal a souligné l'importance pour les pèlerins de manifester des qualités telles que «la droiture, la prévenance et la bienveillance envers autrui, la solidarité et la manifestation d’une foi sincère envers le Seigneur» pendant toute la durée du Hajj.