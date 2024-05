Marrakech : Lourds dégâts matériels après un nouvel incendie à Souk El Khemis

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Protection civile a mobilisé cinq camions-citernes au cœur de Souk El Khemis (nord-est de Marrakech), pour maîtriser un violent incendie, dont les causes restent méconnues. Appelés en urgence par des habitants, les pompiers ont fait tout leur possible pour épargner les échoppes d’artisans, de menuisiers et de forgerons.

Bien que l'incendie n'ait fait aucun mort ni blessé, les dégâts matériels, eux, sont conséquents. La zone des menuisiers a été la plus endommagée, avec des pertes significatives pour de nombreux artisans et commerçants.

Alors qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame, la solidarité s'organise entre les Marrakchis, chacun cherchant à estimer l’étendue du sinistre.

Un riverain a déclaré à Le360 qu’il s’agissait d’«un problème récurrent : à chaque fois, les commerçants se retrouvent à s’interroger sur l’origine des flammes, avant d’être obligés de tout reconstruire».