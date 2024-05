Guerre à Gaza : Benkirane veut faire annuler le festival Mawazine

Le secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), Abdelilah Benkirane, s'est dit peiné par le maintien du festival Mawazine, prévu fin juin, malgré «les conditions désastreuses dans lesquelles vivent nos frères de Palestine». Dans la bande de Gaza, plus de 120 000 dont 15 000 enfants ont été tués par l'occupation israélienne, depuis le 7 octobre 2023. Dans une vidéo mise en ligne, mercredi au soir, l'ancien chef du gouvernement a ajouté que la tenue de ce festival serait «une honte».

«Il n'est pas raisonnable de se faire la fête et de chanter, alors que nos frères sont privés de tout, décimés et sans hôpitaux, qui ont été détruits. Ils n'ont ni assainissement, ni denrées alimentaires», a déclaré Benkirane. «Dans ces circonstances, nous devrions au moins ne pas manifester de joie et de bonheur», a-t-il avancé.

«Quand notre peuple à Al-Qods, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza est tué, affamé, assoiffé, et que nous sommes ici en train de se réjouir comme si tout cela ne nous importait pas, nous disons à Israël : continuez vos crimes», argumente-t-il encore.

Dans ce sens, il a appelé à l'annulation de cette édition du festival, «ou au moins la reporter jusqu'à la fin de la guerre».