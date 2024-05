Russie : L'ambassade du Maroc dément un communiqué sur la communauté estudiantine de Saratov

L’ambassade du Maroc à Moscou a démenti, mercredi, l’authenticité d’un communiqué qui lui a été attribué concernant la communauté estudiantine dans la ville de Saratov.

«L’Ambassade du Royaume du Maroc à Moscou souhaite alerter la communauté marocaine résidant dans la Fédération de Russie au sujet d’un faux communiqué attribué à l’Ambassade et circulant actuellement sur les réseaux sociaux», indique la représentation diplomatique dans un communiqué.

«Ce pseudo communiqué concernant la communauté marocaine estudiantine dans la ville de Saratov est un faux document (Fake)», ajoute-t-on. Attribué à l’ambassade et daté du 17 mai, le document en question faisait état du lancement de plusieurs mandats de recherche et d’arrêt à l’encontre d’étudiants de la part des autorités de la ville de Saratov, dans le cadre d’affaires d’escroquerie et de fraude.

Dans ce faux document, il est prétendu que «l’Ambassade du Royaume du Maroc en Russie appelait la communauté estudiantine marocaine à faire preuve de retenue et annonçait que les autorités russes avaient le droit d’arrêter les étudiants et de les expulser du pays sans s’en référer à la représentation diplomatique du Royaume».