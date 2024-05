Le Maroc bénéficie de la «Rapid Response Option» de la Banque mondiale

La ministre de l’Economie et des Finances, Madame Nadia Fettah, a tenu à Rabat une réunion de travail avec Ousmane Dione, nouveau vice-président de la Banque Mondiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA), en fonction depuis 16 avril 2024.

Les deux parties ont signé l’accord Rapid Response Option (RRO) avec le Groupe de la Banque Mondiale (GBM), indique le ministère dans un communiqué. «Une étape importante dans la capacité du Royaume à réagir rapidement aux urgences et à fournir un soutien crucial à ses citoyens. Le RRO est un élément clé de la Boîte à Outils Élargie de Préparation et de Réponse aux Crises du GBM, conçu pour permettre aux pays clients de déployer plus efficacement et de manière rapide les ressources de leur portefeuille bancaire existant en période de crise», explique la même source.

«En vertu de cet accord novateur, le Maroc peut accéder jusqu’à 10 % des soldes non décaissés de son portefeuille avec le Groupe Banque Mondiale pour des actions de réponse rapide. Ce mécanisme flexible de réaffectation des ressources met à la disposition du gouvernement une liquidité immédiate pour répondre à des catastrophes ou à des urgences», souligne le département de Mme. Fettah.

Pour rappel, en avril 2023, le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé, un accord de deux ans en faveur du Maroc au titre de la ligne de crédit modulable (LCM), conçue pour la prévention des crises, d'un montant d'environ 5 milliards de dollars.

Lundi à la Chambre des représentants, le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, a indiqué que le Maroc n’a pas encore puisé dans cette réserve financière. Les gouvernements Benkirane et El Othmani ont eu recours à des LCM.