Sahara : Le Sénégal du président Diomaye Faye réaffirme son soutien au Maroc

Le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, élu aux élections du 24 mars 2024, ne s’écarte pas de la ligne suivie par ces prédécesseurs sur la question du Sahara. Une position réaffirmée lors du séminaire régional du C24 de l'ONU tenu à Caracas au Venezuela, rapporte la MAP ce mercredi 22 mai.

«Le Sénégal voudrait saisir l’opportunité de ce séminaire pour réitérer son soutien constant à l’initiative marocaine d'autonomie, qu’il estime sérieuse, crédible et conforme au droit international, à la Charte des Nations unies, ainsi qu’aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale», a souligné le Représentant permanent adjoint du Sénégal auprès de l’ONU à New York, l’ambassadeur Diamane Diome. Lors du même séminaire la Sierra Leone et la Côte d’Ivoire ont défendu le plan marocain d’autonomie au Sahara.

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est arrivé à Dakar, mercredi 22 mai, porteur d’un message du président Abdelmadjid Tebboune à son homologue sénégalais.

Le Sénégal a ouvert un consulat général à Dakhla, le 5 avril 2021.