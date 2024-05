UE : Alerte sur un lot de poisson infecté provenant du Maroc

Le Système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux de l'Union européenne (RASFF) a détecté de l'anisakis dans des œufs de merlu en provenance du Maroc, rapporte mercredi 22 mai le média public espagnol RTVE.

«Le RASFF a qualifié cet incident de grave. Pour le moment, on ignore à la fois le poste frontière où le lot contaminé a été détecté et sa destination finale», ajoute la même source. La cargaison contaminée a été retirée par les services de contrôles sanitaires européens.

Selon l'Agence espagnole de sécurité alimentaire et nutritionnelle (AESAN), l'anisakis est un parasite présent dans les poissons et les céphalopodes, comme les calamars, les poulpes et les seiches, entre autres. Cet organisme provoque de graves problèmes intestinaux et allergiques, explique RTVE.

Cet incident devrait apporter davantage d’eaux aux moulins de la droite et de l’extrême droite en Espagne pour demander la révision des accords de libre-échange avec le Maroc.