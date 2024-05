Maroc - Algérie : Ouverture temporaire de la frontière pour le retour de 15 marocains

Fermée depuis 1994, la frontière terrestre entre l’Algérie et le Maroc a été ouverte, mardi entre Maghnia et Oujda, exceptionnellement pour le retour de 15 citoyens marocain. Les ressortissants avaient émigré vers le voisin de l’Est et purgé des peines de 6 mois et 2 ans de prison pour migration irrégulière.

Cité par l’agence de presse espagnole EFE, Hassan Ammari, président de l’Association marocaine d’aide aux émigrés en situation vulnérable a déclaré que son ONG avait assisté les familles dans les différentes démarches administratives. Dans ce sens, le militant a souligné que le processus avait été long, au cours des quatre derniers mois, en raison des «problèmes techniques» pour traiter ces rapatriements.

Selon Hassan Ammari, il y reste encore 89 concitoyens, dont 4 mineurs, en attente de retour après avoir purgé des peines pour migration irrégulière. Certains parmi eux attendent leur reconduction depuis 8 mois, dans des centres d’accueil ou en détention administrative. Face à cette situation «préoccupante», l’associatif appelle les autorités à assurer cette opération, dans les plus brefs délais.

Les autorités des deux pays ouvrent occasionnellement leurs frontières à titre pour rapatrier des personnes ou des dépouilles. EFE rappelle qu’en janvier dernier, près de 38 nationaux ont pu regagner le Maroc. En mars dernier, le corps d’un ressortissant a été transféré de la même manière. Le défunt vivait pendant quatre ans en situation administrative irrégulière en Algérie. Il est décédé de causes naturelles.