Maroc : 67 % des enseignants ont déjà utilisé l'IA dans leurs cours

L'enseignement supérieur et la recherche au Maroc connaissent une transformation significative grâce à l'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA), comme le révèle une récente enquête. Intitulée «L'impact de l'intelligence artificielle sur la recherche et l'enseignement supérieur au Maroc», l'étude se concentre sur l'influence transformative de l'IA, ses avantages, ses défis et ses perspectives d'avenir dans les universités marocaines.

Ce sont les chercheurs Ghizlane Moukhliss, Khalid Lahyani et Ghizlane Diab qui se sont chargés d'enquêter auprès des enseignants universitaires de diverses institutions. Les résultats ont révélé qu'une proportion relativement faible, soit seulement 38 % des enseignants interrogés, se sentaient quelque peu familiers avec les outils d'IA, tandis que 29 % étaient modérément familiers et 10 % ne l'étaient pas du tout.

Malgré les différents niveaux de familiarité, de nombreux enseignants ont signalé l'utilisation d'outils d'IA dans leur enseignement et leurs activités de recherche. En effet, 67 % des participants avaient déjà eu recours à des outils basés sur l'IA, tandis que les 33 % restants n'en avaient jamais fait usage.

Les préoccupations liées à l'utilisation de l'IA dans l'enseignement

L'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) suscite à la fois intérêt et préoccupation dans le domaine de l'enseignement. Parmi les utilisations principales des outils d'IA figuraient la traduction, la révision, la détection de plagiat et la création de supports pédagogiques. L'étude a révélé qu'un établissement sur deux intégrait occasionnellement l'IA dans ses cours, alors qu'un établissement sur trois n'avait pas encore franchi le pas.

Bien que certains enseignants reconnaissent les avantages potentiels de l'IA, d'autres expriment des inquiétudes, notamment le besoin de formation supplémentaire et la peur de perdre le contrôle face à la technologie. Quantitativement, 53% des enseignants se sont avoués anxieux à l'idée d'utiliser l'IA dans leur enseignement, 42% craignaient de l'utiliser incorrectement, tandis que 64% étaient confiants quant à leur capacité à maîtriser ces outils. Il est à noter que 97% des enseignants ont exprimé le besoin d'une formation supplémentaire, et 91% ont estimé que l'IA avait eu un impact positif sur leurs activités de recherche, à divers degrés.

Les étudiants semblent être plus ouverts à l'adoption de l'IA dans l'apprentissage. La plupart d'entre eux reconnaissent le potentiel d'amélioration que ces outils offrent. Les répondants étaient principalement des étudiants en doctorat (44 %) et en licence (40 %), démontrant un large éventail de niveaux d'études représentés dans l'enquête.

ChatGPT, l'IA la plus populaire chez les étudiants

En ce qui concerne leur niveau de familiarité, 40% des étudiants étaient considérés comme modérément familiers avec les outils d'IA, tandis que 32% l'étaient de manière plus limités. Parmi les outils d'IA, ChatGPT était le plus répandu parmi les étudiants, suivi par Midjourney (6,22%), Bard (4,53%) et autres solutions OpenAI (2,50%).

Les étudiants ont indiqué utiliser des outils d'IA pour diverses tâches telles que la recherche d'informations, la traduction et l'amélioration de leurs compétences rédactionnelles. Néanmoins, certains d'entre eux ont également exprimé des inquiétudes quant au risque de tricherie ou de dépendance induite par ces outils.

Alors que plus de 17% des étudiants ont rapporté des améliorations dans leurs études grâce aux outils d'IA, la grande majorité, soit 82% d'entre eux n'ont pas remarqué de bénéfices significatifs.

L'étude suggère que l'IA détient un potentiel considérable en tant qu'outil éducatif au Maroc. Toutefois, il est impératif de prendre en compte les préoccupations des enseignants et de veiller à ce que l'utilisation de l'IA se fasse de manière éthique et responsable.