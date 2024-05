Les Marocains en Ukraine redoutent leur conscription contre la Russie

Il y a quelques jours, la nouvelle loi sur la conscription en Ukraine est entrée en vigueur, après son vote au Parlement puis son approbation par le président Zelensky. Les dispositions adoptées rendent le service militaire obligatoire à tous les citoyens ukrainiens et les binationaux, en âge de rejoindre l’armée pour combattre aux côtés des forces ukrainiennes, face à la Russie.

Par ce texte, le gouvernement cherche à surmonter la «crise du recrutement» dans le rangs des soldats ukrainiens, alors que la guerre avec la Russie dure depuis le 24 février 2022. Face à cette situation, les binationaux parmi les communautés étrangères sur place sont restées dans l’expectative totale.

L’objectif des autorités ukrainiennes est de recruter plus de 500 000 combattants. Dans ce sens, toute soustraction à la conscription est passible de la révocation d’un ensemble de droits, comme le permis de travail et les allocations versées par l’Etat. De plus, les concernés porteurs d’une double nationalité peuvent se voir refuser des prestations consulaires, en plus d’autres sanctions applicables à tous.

Des opérations de ratissage à la recherche de conscrits

Ces derniers jours, l’armée ukrainienne a commencé à intensifier ses opérations d’identification dans les rues des villes du pays. Elle s’assure notamment que tous les hommes éligibles, ukrainiens et ceux ayant une double nationalité, sont bien enregistrés pour la conscription. Les inscrits sont emmenés vers les centres dédiés au service militaire obligatoire.

En contact avec Yadiladi, un binational résident de longue date en Ukraine et ayant requis l’anonymat a déclaré que «les porteurs de la nationalité ukrainienne ont été interdits de quitter le territoire depuis longtemps». «Les campagnes de ratissage sont devenues quotidiennes. Faire le marché ou sortir de chez soi est devenu dangereux», nous a-t-il confié.

«Nous sommes marocains avant tout. Malgré notre nationalité ukrainienne, notre nationalité d’origine est marocaine», a-t-il ajouté. Dans ce sens, il a appelé à l’intervention des autorités marocaines, «pour éviter aux concitoyens en Ukraine une mobilisation le front de la guerre»

Il a souligné que «le destin des Marocains ayant des professions libérales est l’armée et le champ de bataille». «La Russie ne nous considérera pas comme des citoyens ukrainiens, mais comme des mercenaires étrangers combattant dans les rangs de l’armée ukrainienne», alerte le ressortissant.

«Nous vivons constamment dans une peur que nous n’avons jamais connue auparavant», nous confie-t-il encore. Par ailleurs, il souligne que «tout refus de s’inscrire dans les registres de l’armée est considéré comme une infraction à la loi». De ce fait, «les ressortissants marocains avec et ceux de nationalité ukrainienne qui ont quitté le pays deviendront des personnes recherchées».

Des citoyens ukrainiens tentent de quitter le pays

Selon lui, l’angoisse ne se limite pas aux binationaux. Le sentiment est devenu général dans le pays, d’autant que de nombreux Ukrainiens cherchent à contourner les campagnes menées par l’armée, ou tentent de quitter un territoire dont les frontières sont hautement surveillées par les autorités, qui empêchent toute sortie.

En plus de la circonscription, les citoyens marocains restés en Ukraine sont confrontés à d’autres problèmes : «Même ceux qui n’ont pas la citoyenneté ukrainienne ne peuvent plus quitter le territoire, puisque leurs documents ont expiré et que les services consulaires marocains n’existe pas dans le pays». Avec le début de la guerre, la représentation consulaire ayant pris le relais est basée à Varsovie, en Pologne.