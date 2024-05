Utrecht : MOḌA, une exposition des créateurs marocains au Centraal Museum

Les créateurs du Maroc et ceux de la diaspora marocaine aux Pays-Bas sont à l'affiche d'une exposition de mode au Centraal Museum d'Utrecht (Pays-Bas), du 3 octobre 2024 au 2 mars 2025. Intitulé «MOḌA : Déclarations de la mode marocaine», cet événement a été créé en collaboration avec l'Agence culturelle DAR.

L'exposition est divisée en sept thèmes. A travers la mode, elle permet de raconter et de retracer des histoires personnelles, au carrefour des cultures. C'est dans cet esprit inclusif que le musée a veillé à ce que les œuvres des créateurs du Maroc et de ceux de la diaspora marocaine soient montrés dans les mêmes espaces. Célébrant «une inspiration et une influence mutuelles», MOḌA se veut ainsi comme le reflet de la diversité des cultures marocaines.

Ninke Bloemberg, conservatrice de mode au Centraal Museum, indique dans un communiqué de presse que l'idée est de «transmettre l'énergie des créateurs contemporains ayant une relation avec le Maroc». «Au-delà des stéréotypes, de la haute couture au streetwear et de l'hyperlocal à l'international, MOḌA est en effervescence», a-t-elle ajouté.

Les créateurs à l'affiche sont Karim Adduchi, Mohamed Benchellal, Tamy Tazi, Said Mahrouf et Yousra Razine Mahrah, lauréate du Lichting. Les marques Daily Paper et New Tangier ont également leur place dans cet espace.