Marrakech : 6e édition des Trophées Marocains du Monde

La 6e édition des Trophées Marocains du Monde (TMM) se déroulera du 23 au 26 mai prochain, à Marrakech. Depuis 2017, l'événement s’applique à trouver des personnes de la diaspora marocaine aux parcours exceptionnels, issues de différents milieux. Organisée par la Fondation Trophées Marocains du Maroc, présidée par Amine Saad, cette édition sera ponctuée par deux moments forts.

Le premier temps fort, prévu le vendredi 24 mai au Palace Es Saadi, consistera à l’organisation des Rencontre de la Fondation Trophées Marocains du Monde, par le biais d’une conférence. Celle-ci débutera par un «Grand entretien» avec Dr Ilham Kadri, Présidente de Syensqo. La CEO discutera de son parcours remarquable, de sa formation et de ses origines marocaines. La seconde partie de cette rencontre abordera l'investissement des Marocains du Monde et leur rôle dans le développement économique du Maroc. La conférence, intitulée "Investissements des Marocains du Monde : Comprendre le nouvel écosystème marocain", réunira des experts et spécialistes pour débattre de ce sujet central.

La cérémonie de remise des Trophées, constituant le second temps fort, se déroulera le samedi 25 mai. Dix-huit nominés représentant six pays (France, Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Espagne et États-Unis) concourront dans six catégories différentes : Politique, Entreprise, Art et Culture, Société Civile et Recherche Scientifique. Des personnalités telles que Nadia Bothorel, Najat Vallaud-Belkacem, Karim Amor, Fahd Benkirane, Ali Mehrez et Amale Daoud composeront le jury de cette édition.