SIEL 2024 : 7 institutions de gouvernance clôturent leur participation

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE), l’Institution du Médiateur du Royaume (IMR), le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), le Conseil de la concurrence (CC), l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), et la Commission nationale de contrôle de protection des données à caractère personnel (CNDP) ont clôturé, dimanche 19 mai 2024, leur participation au 29e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) de Rabat.

Le pavillon commun les ayant réuni a accueilli 59 rencontres et la présentation d’une centaine de publications en arabe, amazigh, français, anglais, espagnol, en langue des signes et en braille sur le stand de l’IMR notamment. Selon un communiqué, plus de 2 600 élèves, étudiants, chercheurs, journalistes, fonctionnaires, acteurs de la société civile et large public ont interagi avec les 105 intervenants, issus du Maroc et de 9 autres pays.

«La participation de l’INPPLC a constitué une nouvelle occasion pour promouvoir les valeurs de probité auprès de différents publics», avec une mise en lumière sur ses missions constitutionnelles. Pour sa part, «le CESE a axé sa participation sur l’échange et l’interaction avec les visiteur(se)s» autour de ses missions et travaux, notamment avec des rencontres sur «la limitation de la propagation des fake news», avec le président du Conseil, «le développement de l’économie bleue» et «la promotion de la lecture», animées par ses membres.

L’IMR a par ailleurs axé sa participation sur le thème «l’Institution du Médiateur du Royaume, un livre ouvert sur le dialogue», avec des rencontres interactives sur «ses rôles constitutionnels, ses missions, ses services et les résultats de ses rapports annuels». Quant à la programmation du CCME, «écrire le Maroc ; raconter le monde», elle a révélé la diversité des productions littéraires et intellectuelles de Marocain.e.s du monde dans les différentes langues.

«Du roman au cinéma en passant par le théâtre, les débats et les échanges ont soulevé des questionnements sociétaux d’actualité au Maroc et dans les pays de résidence, notamment sur le racisme, les discriminations, le rejet de l’autre, les politiques migratoires… Ils ont éclairé sur les défis à relever et témoignent de l’apport et de l’implication de ces talents de tous bords, artistes, romanciers, chercheurs, journalistes, acteurs associatifs à la construction d’un monde meilleur», indique le communiqué.

Le stand de la HACA a proposé des activités sur «la vulgarisation et l’illustration des finalités de la régulation indépendante des médias, ainsi que la sensibilisation à l’usage des médias audiovisuels et numériques». 12 présentations et ateliers ont concerné les visiteurs, notamment les scolaires et les jeunes, en plus de séances d’information sur les attributions de l’instance. Les thèmes abordés sont «la protection du jeune public, la promotion du droit à l’information, l’obligations de respect des principes de droits humains par les éditeurs de services de radio et de télévision nationaux».

Le Conseil de la concurrence a quant à lui interagi avec le public, les spécialistes et les chercheurs «sur les questions liées à la concurrence», ainsi que «les attributions, l’organisation, les activités et les réalisations marquantes du Conseil». Enfin, la présence de la CNDP a été une occasion pour présenter les missions de cette institution, notamment pour faire connaître la loi 09.08. Dans ce sens, le programme «DATA-TIKA» a permis de traiter de «la mise en conformité des institutions publiques, des entreprises, des associations et ONG et de leurs écosystèmes en matière de protection des données à caractère personnel».

A travers cette présence conjointe sur le même pavillon, les sept instances ont ainsi souhaité «renforcer leur visibilité, promouvoir la culture de la citoyenneté et favoriser un dialogue avec le public». En effet, cette initiative s’inscrit dans «une perspective de cohérence et de complémentarité des domaines de compétencecompétence» des institutions.