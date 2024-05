Témara : 1ère édition de l'«Entrepreneuriat-Digital-Solidarité» par la Fondation Wasl Wa Idmaj

La Fondation Wasl Wa Idmaj (FWWI) a annoncé la tenue de sa première édition «Entrepreneuriat-Digital-Solidarité», une journée dédiée aux jeunes entrepreneurs et startups. Organisé en collaboration avec l’INDH et la préfecture de Témara-Skhirat, l’évènement se déroulera le 26 mai 2024, à la plateforme des jeunes à Témara.

Pour débuter la journée, une conférence débat sera animée par Ismael Belkhayat et Mehdi Alaoui, deux entrepreneurs, ainsi que Fatema Marouan, ancienne ministre de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire. Les startups de l'incubateur Afak seront également présentées, suivies d'un Roundup Business Angels & startups.

L'ingénierie sociale étant l'une des principales vocations de la Fondation, cet évènement sera l'occasion de présenter les travaux de la commission des pairs, initiés en décembre 2023. Le programme vise à renforcer le mentorat social, la modélisation et le transfert de compétences entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ainsi que le réseautage via le lancement de la plateforme Wasl Network.

L’évènement mettra également à l'honneur divers projets culturels initiés par la Fondation avec les jeunes des quartiers environnants. Seront présentées des expositions de photographies, des duels d'art, des expositions d'art plastique, ainsi que la présentation d'une bande dessinée et d'un livre de contes populaires. Le point culminant de la journée sera la performance de la troupe de quartier Ouled Al Houma, qui revisitera l'art de la Halka.