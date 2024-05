Le responsable du Polisario auteur de la «RASD n’est pas un Etat» enfonce le clou

L’auteur de «la RASD n’est pas un Etat», maintient ses déclarations faites en décembre 2021 à Paris. Mustapha Ali Sidi El Bachir, bien qu’il soit depuis isolé par la direction du Polisario et privé de sorties à l’étranger, dirige toujours le «ministère des territoires occupés et de la diaspora sahraouie», sans avoir révisé ses convictions. En témoigne son intervention lors d’une récente réunion tenue dans les camps de Tindouf pour commémorer le 51e anniversaire de la création du Polisario, le 10 mai 1973, placée sous le thème «L’Etat sahraoui indépendant est la solution».

Portant un treillis, El Bachir a déclaré que «la république n’existe pas». Et d’accuser vertement l’organisation politique du Polisario «d’avoir amené les Sahraouis à Lahmada» sur le territoire algérien en 1976.

«Je ne suis pas un ministre des territoires occupés, je ne suis qu’un réfugié inscrit à la circonscription de Mahbes. Brahim Ghali n'est pas un président. Il est aussi un réfugié inscrit à la circonscription de Lagouira. Il faut être réaliste et je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas un ministre. Notre ministre des Affaires étrangères, Ould Salek, se trouve à Alger. Notre premier ministre, Bouchrya Beyoun n’est pas un chef de gouvernement», avait-t-il lâché en décembre 2021 à Paris.

Mustapha Ali Sidi El Bachir est originaire de la tribu des Rguibates (de l’Est), de la faction des Bouihates, la plus forte en nombre dans les camps de Tindouf, même si le pouvoir algérien ne fait pas confiance à ses cadres. En cause, le retour au Maroc, au début des années 90, d’Omar El Hadrami, et l’appui de Mustapha Ould Sidi Mouloud, en 2010, au plan d’autonomie marocain. La révolte des Sahraouis, d’octobre 1988, était menée par les Bouihates et les Oulad Dlim.