Le Maroc et l’Ethiopie se concertent à Addis-Abeba

Addis-Abeba a accueilli, lundi 20 mai, la 1ère session des consultations politiques entre le Maroc et l’Ethiopie. Une réunion coprésidée par le directeur général au ministère marocain des Affaires étrangères, l’ambassadeur Fouad Yazough, et le ministre d'Etat éthiopien aux Affaires étrangères, Mesganu Arga.

Les entretiens ont porté «sur les moyens de renforcer davantage les relations de coopération». Les deux parties ont mis l’accent sur «la nécessité de revoir et de renforcer les accords de coopération existants dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la finance, des services aériens et de l'éducation», indique la diplomatie éthiopienne sur la plateforme X. Le Maroc et l'Ethiopie se sont mis d’accord pour tenir prochainement une commission ministérielle conjointe.

Cette première édition des consultations politiques interviennent trois mois après les entretiens, tenus le 18 février à Addis-Abeba en marge des travaux du dernier sommet de l’Union africaine, entre Nasser Bourita et son homologue éthiopien, Taye Atske Selassie.

En mai 2015, l’Ethiopie avait initié, une ouverture en direction du royaume, avec les visites à Rabat du ministre des Affaires étrangères et son collègue au Finances. De son côté, le roi Mohammed VI s’est rendu en janvier 2017 en Ethiopie, seulement quelques jours avant le retour du Maroc au sein de l’UA. En septembre 2021, le gouvernement éthiopien et l’OCP scellaient un accord pour la construction d’une usine d’engrais. Un projet d'un montant de 2,4 milliards de dollars dont les discussions avaient commencé en 2016.

Comme pour le Nigéria, le Rwanda ou l’Angola, ce rapprochement entre le Maroc et l’Ethiopie s’opère à petits pas et sans qu’il soit otage de la reconnaissance d’Addis-Abeba de la «RASD».