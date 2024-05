Casablanca Smart City 2024 : réinventer l'urbanisme pour une ville durable et inclusive

Ce mardi 21 mai, Casablanca Events & Animation a annoncé la tenue de la 8ème édition de Casablanca Smart City. Organisé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cet évènement se déroulera les 5 et 6 juin prochains, au Sacré Coeur à Casablanca.

Le programme de Casablanca Events & Animation est structuré autour de 5 axes thématiques, respectant le thème annuel «Du Citoyen Smart à la Métropole Smart». Ces axes comprennent l’E-Gouvernance et la Planification Métropolitaine Participative, les Services Smart Citoyen, les Données Urbaines et Monitoring Smart d’une Métropole, les Technologies Smart de la Métropole Smart ainsi que la Gestion Citoyenne Intelligente des Ressources Métropolitaines.

L’évènement souhaite apporter des solutions urbaines concrètes, adaptées et durables afin de surmonter de nombreux défis tels que la rareté du foncier, le stress hydrique, la consommation énergétique ou encore le dérèglement climatique. L’objectif affiché consiste à promouvoir un développement urbain centré sur le bien-être des citoyens et la préservation de l’environnement.

Pour ce faire, il compte proposer des projets d’infrastructures et de services, mais aussi améliorer la résilience humaine grâce à l'utilisation des nouvelles technologies. Casablanca Smart City mettra en place un espace d’exposition international et un village dédié aux start-ups, afin de réunir des chercheurs, décideurs, innovateurs et citoyens des quatre coins du globe.