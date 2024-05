Festival gnaoua : Les concerts fusions célèbrent 25 ans de musiques du monde à Essaouira

Dans le cadre de la programmation de sa 25e édition, du 27 au 29 juin 2024, le Festival gnaoua et musiques du monde d’Essaouira promet 5 concerts fusions, en plus de la création inédite qui sera prévue en ouverture. Sur scène, ces performances artistiques réuniront des talents venus d’Afrique du Sud, d’Espagne, des Etats-Unis, de France, du Mali et du Sénégal, avec des maâlems gnaoua. C’est d’ailleurs de cette idée qu’a émergé le concept de cet événement en lui-même, s’affirmant ainsi comme un événement mondial de référence, mais aussi comme «un laboratoire musical à ciel ouvert».

Dans ce sens, un communiqué des organisateurs rappelle le que le festival accueille annuellement «les expérimentations les plus audacieuses, les plus improbables, pour le grand bonheur des mélomanes et des festivaliers en quête de sonorités inédites et d’une expérience unique». Pour l’édition anniversaire de cette année, qui marque un quart de siècle, maâlem Mohamed Kouyou partagera la scène avec Rhani Krija, Guimba Kouyaté, Jon Grandcamp, Kike Perdomo, Mehdi ChaIb & HBS Trumpet (Maroc, Mali, Espagne, France). Quant au maâlem Abdelmalek El Kadiri, il se produira avec Alune Wade (Maroc, Sénégal).

A l’affiche des concerts fusions figurent également Ablaye Cissoko et Mehdi Samoum (Sénégal, Maroc), qui proposent un spectacle célébrant le Kora et les patrimoines gnaoua, houara, isemgan, reggada et daqqa merrakchiya. Maâlem Tariq Aït Hmitti rencontrera BCUC (Maroc, Afrique du Sud), célébrant la nouvelle génération d’artistes issus de la tradition gnaouie et inspirée des fusions avec les rythmes occidentaux, comme l’électro, ou encore les sonorités africaines mêlées à la soul et au punk rock.

Enfin, maâlem Hamid El Kasri rencontrera Bokanté (Maroc, Etats-Unis), pour explorer la richesse des sonorités gnaouies et créoles. «En 2018, Hamid El Kasri ouvrait le bal du Festival en fusion avec le célèbre groupe de Jam Jazz basé à Brooklyn, les SnarkyPuppy. Ce même groupe dont le directeur musical Michael League est l’initiateur du projet Bokanté. Des retrouvailles en famille», font savoir les organisateurs.

Cette 25e édition accueillera plus de 400 artistes pour un total de 53 concerts.