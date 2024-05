Espagne : 37,7 MDH pour améliorer la route d’accès à la frontière avec le Maroc

Le ministère espagnol des Transports et de la mobilité durable a alloué une enveloppe de 3,5 millions d’euros (37,7 millions de dirhams) à la route d’accès de Ceuta vers la frontière avec Maroc. Les travaux financés devront notamment améliorer la sécurité du circuit et réorganiser la circulation piétonne. Cité par l’agence de presse EFE, un communiqué de la Délégation gouvernementale a fait savoir que ce tronçon présentait «des pistes d’amélioration auxquelles s’ajoute une forte intensité de trafic (13 200 véhicules/jour)».

En période estivale, la circulation connaît une augmentation encore plus significative, avec les traversées entre l’Espagne et le Maroc dans le cadre de l’Opération Marhaba. Ainsi, le projet d’amélioration dotera cette route de «deux voies de circulation en direction frontalière et une en direction opposée, toutes de 3 mètres de large, dans le but de promouvoir la mobilité des piétons, des cyclistes et d’autres nouvelles formes de mobilité».

Les travaux comprennent aussi «le réaménagement de la section transversale de la route sur l’ensemble du tronçon, la construction de trottoirs d’une largeur entre 1,5 et 2 mètres de part et d’autre, ainsi que la mise à disposition de mobilier urbain, la création de rampes et de marches d’accès et la réhabilitation du revêtement routier, entre autres».

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan de relance, de transformation et de résilience, soutenu par l’Union uropéenne - NextGeneration EU.