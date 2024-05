Rabat : Le site archéologique Chellah rouvre ses portes après restauration

La Société de développement régional «Rabat Région Patrimoine Historique» (RRPH) a annoncé la réouverture du Chellah aux visiteurs, après l’achèvement des travaux de restauration entamés en 2021. Un communiqué parvenu à Yabiladi rappelle que l’entité a été chargée par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication pour gérer et exploiter ce site archéologique, en améliorant l’accès et les conditions d’accueil du public. Elle a aussi pour mission de renforcer l’attractivité du lieu, à travers de nouvelles expositions qui reflètent la richesse de l’histoire et de la culture. Elle aura aussi à «développer un modèle économique durable, grâce auquel les activités de conservation, de restauration et de valorisation du site pourront être financées à long terme».

Dans ce même sens, la mission de la société consiste à «créer un système qui implique les acteurs concernés, y compris diverses parties prenantes, notamment les acteurs économiques locaux, dans la gestion et la promotion du site». En effet, le Chellah «occupe une position stratégique au cœur de la capitale, bénéficiant d’une valeur historique et archéologique inestimable», comme en témoigne son classement en tant que monument historique depuis 1920, ainsi que son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012. Pour pérenniser sa valorisation, «un ensemble de mesures ont été prises par la Société, dont la création d’un nouveau parcours touristique, la mise à disposition d’un service de visite par audio guide, la création d’un site Internet spécifique, et la signature d’un partenariat pour proposer de nouvelles offres et services», ajoute la même source.

Sur place, le circuit de la visite commence dans la cité antique, constituée de vestiges romains. En deuxième étape, la nécropole mérinide propose une immersion dans l’atmosphère du Moyen Âge. Cette partie mène vers la troisième et la dernière, que sont les jardins des Tours. Le site Internet www.chellah.site a par ailleurs été créé pour fournir des informations utiles sur le lieu. Les visiteurs peuvent y explorer l’histoire fascinante du Chellah, découvrir les fouilles archéologiques qui y ont été menées, ainsi que les pièces qui y ont été découvertes. Il permet également de réserver et d’acheter des billets en ligne.

Les prix sont à partir de 70 dirhams. La visite avec audioguide est quant à elle à 120 dirhams par personne. Les Marocains et les étrangers résidant au Maroc bénéficient d’une réduction de 50% sur tous ces billets.