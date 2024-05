Maroc : 7,8 millions de têtes d'ovins et de caprins prévus pour l'abattage de l'Aïd Al-Adha

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a annoncé ce lundi 20 mai à Rabat, que l’offre cheptel ovin et caprin, prévue à l’abattage de l’Aïd Al Adha est évaluée à 7,8 millions de têtes. Cette estimation "précise" menée par le ministère, en collaboration avec les professionnels, comprend précisément 6,8 millions d’ovins et un million de caprins.

Toutefois, à ce jour, 4,8 millions de têtes d'ovins et de caprins sont prêtes pour l'abattage. En réponses aux besoins, le ministre a précisé que 220 000 ovins importés ont déjà été enregistrés, un chiffre qui pourrait bientôt atteindre 250 000 têtes dans les deux prochains jours, avec une prévision de 600 000 têtes.

Concernant le financement, depuis le 15 mars jusqu’au 15 juin prochain, une subvention de 500 dirhams par tête est appliquée pour l’importation des ovins prévus à l’abattage. Ce dispositif permet de conserver le cheptel national et de stabiliser les prix.

Les statistiques du mois dernier montrent une baisse de 2% du cheptel ovin par rapport à l'année 2023, atteignant désormais 20,3 millions de têtes, et une diminution de 4% du cheptel caprin, totalisant 5,4 millions de têtes. Pour assurer la traçabilité, 214 000 unités d'élevage et d'engraissement ont été enregistrées en vue du sacrifice.

A propos de la situation sanitaire du cheptel, l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a mené 2 015 contrôles sur les aliments et médicaments vétérinaires. Ces inspections ont conduit à quatre procès-verbaux dont trois pour vente illégale de médicaments vétérinaires et le dernier pour la saisie de 13 tonnes d'aliments non conformes. L'ONSSA a également délivré 950 laissez-passer pour le contrôle des déchets de volailles, saisissant et détruisant 34 tonnes de ces déchets.

Enfin, pour améliorer les infrastructures, 34 marchés temporaires ont été aménagés en collaboration avec les autorités locales dans différentes régions du royaume. Cette initiative vise à faciliter les transactions liées à l'abattage pour l'Aïd Al-Adha.