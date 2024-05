Coupe de la Confédération : La CAF enquête sur les incidents de la finale au Caire

La Confédération africaine de football (CAF) a condamné les infractions à la sécurité et les attitudes des supporters «pendant et après la finale retour de la Coupe de la Confédération CAF», dimanche entre le Zamalek SC et la RS Berkane, au Caire (Egypte). En l’espèce, elle a annoncé avoir saisi les instances compétentes «pour enquête et mesures disciplinaires si nécessaire», selon un communiqué.

Que les incidents aient émané des supporters et des joueurs du Zamalek SC, des officiels ou «de toute autre partie pendant et après le match», l’instance continentale est ainsi décidée à définir les responsabilités et à agir en conséquence.

La fin de cette rencontre au Stade international du Caire a été entachée par des problèmes organisationnels et une altercation sur le terrain. Le Zamalek s’est adjugé le titre, après avoir battu en finale retour le club marocain de la RSB (1-0 score cumulé 2-2).